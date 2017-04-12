В 2017 году мощность ветроэнергетики Индии может увеличиться на 6000 МВт
Нью-Дели, 12 апреля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В текущем финансовом году Индия планирует увеличить мощность своей ветроэнергетики примерно на 6000 МВт, 12 апреля сообщает The Economic Times.
«Я думаю, что правительство планирует увеличить генерирующие мощности на 4500 МВт. Мы знаем, что перед нами стоит ряд задач, но в текущем финансовом году мы постараемся достигнуть около 6000 МВт», — заявил председатель Ассоциации производителей ветряных турбин Индии (IWTMA) Сарвеш Кумар.
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«Согласно прошлогодним планам правительства, необходимо было увеличить генерирующую мощность на 4000 МВт, однако мы достигли показателей в 5500 МВт», — добавил Кумар.
Напомним, в течение 2016−1717 гг. министерство по новым и возобновляемым источникам энергии (MNRE) выдвинуло ряд политических инициатив в области ветроэнергетики, включая разработку гибридной ветро-солнечной политики и новых руководящих принципов для разработки проектов в области ветроэнергетики.
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В 2016 году новые ветряные электростанции появились в ряде индийских штатов, включая штат Андхра-Прадеш (2190 МВт), Гуджарат (1275 МВт) и Карнатака (882 МВт).