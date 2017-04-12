Нью-Дели, 12 апреля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В текущем финансовом году Индия планирует увеличить мощность своей ветроэнергетики примерно на 6000 МВт, 12 апреля сообщает The Economic Times.

Nagarjun Kandukuru Ветроэнергетические установки в Индии

«Я думаю, что правительство планирует увеличить генерирующие мощности на 4500 МВт. Мы знаем, что перед нами стоит ряд задач, но в текущем финансовом году мы постараемся достигнуть около 6000 МВт», — заявил председатель Ассоциации производителей ветряных турбин Индии (IWTMA) Сарвеш Кумар.

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«Согласно прошлогодним планам правительства, необходимо было увеличить генерирующую мощность на 4000 МВт, однако мы достигли показателей в 5500 МВт», — добавил Кумар.

Напомним, в течение 2016−1717 гг. министерство по новым и возобновляемым источникам энергии (MNRE) выдвинуло ряд политических инициатив в области ветроэнергетики, включая разработку гибридной ветро-солнечной политики и новых руководящих принципов для разработки проектов в области ветроэнергетики.

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В 2016 году новые ветряные электростанции появились в ряде индийских штатов, включая штат Андхра-Прадеш (2190 МВт), Гуджарат (1275 МВт) и Карнатака (882 МВт).