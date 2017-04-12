Симферополь, 12 апреля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В Крыму на скамью подсудимых сядет бывший высокопоставленный чиновник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления 12 апреля, ответить перед законом придется экс-министру финансов республики.

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Его обвинили в халатности. Сбор доказательств по делу вели дознаватели управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Республике Крым. Сомнений в виновности бывшего главы ведомства у следователей не осталось. Теперь судьбу и степень причастности бывшего министра определит суд, куда направлены материалы дела с утвержденным обвинительным заключением.

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Крым: главу администрации Красноперекопска поймали на взяткеПо данным следствия, преступную халатность тогдашний министр допустив в марте 2014 года. Обвиняемый допустил включение в бюджет Крыма и дальнейшую оплату за счет бюджетных денежных средств расходов республиканского комитета по земельным ресурсам на погашение задолженности перед коммерческой организацией. При этом были оплачены работы, которые в действительности не выполнялись.

«При этом обоснованного бюджета запроса для таких действий чиновника не было», — уточнили в следственном ведомстве.

В результате региональному бюджету был причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей.

В настоящее время часть имущества обвиняемого — земельный участок арестовано по ходатайству следователя «в обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба».

Добавим, что по данным «Российской газеты», речь идет о бывшем министре финансов Владимире Левандовском, занимавшим этот пост с марта 2014-го по 29 декабря 2015 года.