Москва, 12 апреля, 2017, 14:24 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сильный рубль не является препятствием для развития импортозамещения. Слабый рубль, каким он был в 2014—2015 годах, в конце 2008-начале 2009 года, а также в лихие 90-е годы прошлого века, уменьшает затраты производителей отечественной продукции. Ведь слабая нацвалюта ведет к снижению стоимости земли в долларовом эквиваленте, уменьшению зарплат наемных работников в долларовом эквиваленте и уменьшению затрат на сырье и материалы отечественного производства, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Однако в 2014—2015 годах с импортозамещением в России было не все просто, в том числе даже в области производства продуктов питания и сельскохозяйственном производстве, на развитие которых государство сделало ставку в период действия продовольственного эмбарго. Так, в 2015 году государство инвестировало в поддержку обрабатывающей промышленности около 1 млрд евро для целей развития импортозамещения. И хотя пищевая промышленность и сельское хозяйство показывали небольшой рост даже в 2015 году, когда российский ВВП сократился на 3%, в целом в 2015 году инвестиции в обрабатывающую промышленность сократились на 10%, продолжив негативную тенденцию 2014 года», — пояснила эксперт.

«Рост инвестиций в этой отрасли стал возобновляться только во втором полугодии 2016 года. Причиной этого стало довольно медленное снижение банковских процентных ставок в 2016 году, — отметила Мильчакова. — Кроме того, чтобы выстроить стабильную цепочку поставок от производителя до потребителя тех товаров, производство которых в России ранее не было сильной стороной, требуется определенное время, которое может занять несколько лет минимум. Речь идет не только, например, о производстве сыров, одежды или обуви, но и о таких областях, как производство сельскохозяйственной техники, транспортных средств и т. д».

«Потребительский спрос из-за прошедшей ранее девальвации рубля, который рухнул в несколько раз, восстанавливается медленно, что вынуждает некоторых производителей работать на грани безубыточности. Препятствием для развития отечественного производства являются также бюрократизм чиновников и коррупция во многих регионах, и это также затрудняет процедуру привлечения частных инвесторов в реальный сектор», — считает эксперт.

«Наконец, ожидания девальвации рубля, которые в России, по причине целой серии затяжных экономических кризисов, пока актуальны, также делают курс рубля сложно предсказуемым для инвесторов в краткосрочном аспекте. Значит, инвесторам и отечественным производителям необходимо время, чтобы адаптироваться к государственной политике в области управления валютным курсом», — сказала Мильчакова.

«Таким образом, нельзя согласиться с Кудриным, который предрекает крах импортозамещения в России, в том, что сильный рубль является препятствием для развития импортозамещения и производства высококачественной отечественной продукции. Препятствий на пути у отечественного производителя много, другое дело, что укрепление рубля и даже возможная отмена санкций — это не повод для того, чтобы полностью открыть рынки для импорта в ущерб отечественным производителям высококачественной продукции», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, по мнению главы Центра стратегических разработок (ЦСР), бывшего вице-премьера правительства Алексея Кудрина, к 2020 году Россия будет вынуждена прекратить политику импортозамещения. Аргументы главы ЦСР сводятся к тому, что импортозамещение эффективно только при слабом рубле, а уже в 2020 году, когда рубль, по его прогнозам, существенно укрепится к мировым валютам, политика импортозамещения станет невыгодной.