Москва, 12 апреля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Протокол №15, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. Документ повысит эффективность деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который контролирует соблюдение Конвенции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, в Преамбуле конвенции указывается, что роль ЕСПЧ по отношению к правовым системам государств должна быть вспомогательной. При этом страны-участники Конвенции могут применять ее на свое усмотрение. Кроме того, срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев. Протокол также отменяет правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста.

Ратификацию протокола в Госдуме назвали важнейшим событием, которое поставит ЕСПЧ в субсидиарное положение по отношению к национальным правовым системам, в том числе правовой системе РФ. «Теперь, по сути, вмешательство в различные громкие судебные досье, — когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, — будет исключено», — отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Кроме того, по его словам, вердикты ЕСПЧ будут носить скорее консультативный характер для российской правовой системы и общества. Сам же ЕСПЧ при ратификации протокола странами-членами Совета Европы «начинает играть именно вспомогательную роль», подчеркнул Слуцкий.

Ранее в Госдуме отмечали, что протокол не ставит под сомнение положение законодательства РФ, которое позволяет Конституционному суду принимать решения о возможности или невозможности исполнения решения Европейского суда. Граждане РФ с большей долей вероятности могут защитить свои права через решения Конституционного, Верховного суда, нежели через решения Европейского суда, уверены парламентарии.