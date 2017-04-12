Москва, 12 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Крымский полуостров обладает достаточными мощностями, чтобы покрыть в полном объеме потребности электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 апреля глава Минэнерго Александр Новак на заседании Совета Федерации.

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«В целом по балансу мощностей достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме энергоснабжение потребителей Крыма — Республики Крым и Севастополя», — заявил Новак.

«Помимо 800 МВт перетоков (по энергомосту — прим.), которые в результате проводимой сейчас работы могут быть расширены до 850, собственная тепловая генерация в Крыму составляет 160 МВт, солнечно-ветровая — 270−300 МВт, которая используется, но мы её в баланс не берём, поскольку она не всегда бывает», — пояснил министр.

Кроме того, он упомянул о перебазированных в короткие сроки мобильных газотурбинных установках мощностью 300 МВт, а также около 1500 дизель-генераторных установок также на 300 МВт.

«Суммарно это покрывает потребности. И в период пиковых нагрузок потребители были обеспечены в полном объеме поставками электроэнергии», — подчеркнул министр.

Сейчас дальнейшее развитие энергосистемы Крыма будет связано сразу с несколькими направлениями, продолжил он.

«Это строительство двух теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Работа не остановлена, несмотря на проблемы по поставкам оборудования западной компанией (Siemens — прим.). Работа продолжается, идёт работа по покупке другого оборудования», — пояснил Новак.

Он признал, что это вызовет некоторое смещение сроков по введению в эксплуатацию указанных ТЕС. «Тем не менее, чтобы сдвижку компенсировать, было принято решение в этом году на совещании (заместителя председателя правительства) Дмитрия Козака по нашей инициативе построить дополнительно собственную генерацию 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции, и на базе использования российского оборудования компании «Объединенная двигателестроительная корпорация». Кроме этого, сейчас мы занимаемся перебазированием еще трех газотурбинным электростанций в Крым, общая мощность которой дополнительная будет порядка 70 МВт», — заверил он.

«Таким образом, 200 МВт — дополнительные мощности, которые мы обеспечим помимо дизель-генераторных установок, помимо основных строящихся мощностей», — подытожил Новак.

Отметим, что по состоянию на 30 января 2017 года был зафиксирован новый исторический максимум потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе в объеме 1427 МВт.