Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум.

Теракт в метро Петербурга стал месседжем, направленным в адрес президента РФ, а также тех правящих кругов государства и частей российского общества, которые поддерживают нынешний курс российского руководства. Курс на сильное и независимое государство, имеющее значительный вес на политической арене, страну-лидера, а не «региональную державу», как выражался Барак Обама. О содержании послания рассуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

ИА REGNUM Траур

У всех жертв этого теракта есть один общий признак: их возраст. Наибольшая часть погибших находилась в возрасте от 17 до 27 лет — это была молодежь, большей частью возвращавшаяся с занятий в вузах. И здесь нет случайности: взрыв был произведен не в час пик, когда куда большее число граждан едет домой с работы, а в середине дня, когда в метро едут студенты. А значит, главным критерием выбора времени для теракта было не количество жертв, а их состав. Не говоря уж о том, что, устраивая взрыв в день Медиафорума, можно было выбрать и утреннее время, чтобы полностью затенить это официальное мероприятие. Однако фактор возраста жертв оказался решающим.

Этот взрыв — не единственное связанное с молодежью событие, произошедшее в России за неделю. До того произошло и другое, с включением того же возрастного контингента, — несанкционированные митинги с участием детей, подростков и молодежи, которыми руководил (якобы) Навальный. Похоже, сам Навальный четко исполняет свою клоунаду и не представляет картины всего замысла.

Молодежные «навальнинги» и убивающий молодежь теракт в метро. Немало черт объединяет эти два события. Прежде всего, их «жанровая» полярность: фарс и трагедия, что призвано продемонстрировать широкий диапазон методов, которыми располагает заказчик. Он словно говорит: «Мы всё можем: хоть клоунский митинг, хоть теракт». Что же касается возраста участников одной акции и жертв другой, то он как влитой ложится в общую задумку: молодежь, для которой вы стараетесь, вы защитить не способны, а вот сделать эту молодежь разрушителем, который подрежет свое будущее и свою страну сам, — это мы возьмем на себя.

Что говорит характер этих акций об их заказчике? И действительно ли этих акций две, — может, теракт был третьим шагом, а все начиналось «попроще», и раскачка происходит постепенно? И главное — в чем состоит цель заказчика?

Подробности читайте в аналитическом материале: Клоунада Навального в Москве и теракт в Петербурге

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