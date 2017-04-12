Астана, 12 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. К концу 2017 года в Казахстане должен быть принят единый стандарт казахского языка на латинице. Об этом говорится в опубликованной сегодня, 12 апреля, в государственной казахоязычной газете «Егемен Казахстан» статье президента Нурсултана Назарбаева.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Глава государства напоминает, что о переходе казахского алфавита на латиницу говорил еще в 2012 году в озвученном в декабре послании «Стратегия развития Казахстана до 2015 года». «Это значит, что мы с этого момента начнем переход во всех сферах на латинский алфавит. То есть к 2025 году мы должны перевести документацию на латиницу, печатать на латинице периодические издания, учебники. Этот срок приближается, и мы, не теряя времени, должны взяться за эту работу», — говорится в статье Назарбаева, опубликованной в «Егемен Казахстан».

Также отмечается, что в 2018 году нужно будет приступить к подготовке специалистов по обучению новому алфавиту и к выпуску учебников на латинице для средних школ с казахским языком обучения.

Правительство для реализации этих целей должно составить график подготовительных работ для перехода к использованию латиницы, подчеркивается в статье президента.

Ранее, в феврале 2013 года ряд общественных деятелей Казахстана обращался к президенту с открытым письмом, в котором высказывалась мысль о том, что смена алфавита может стать шагом на пути разделения народа на две части. Также подписантов беспокоила судьба культурного наследия страны:

«До нынешнего дня в республике издан почти миллион наименований книг, научных трудов о древней и последующей истории народа, его культуре, духовных ценностях и уважающих наши нравственные основы, литературу и науку. Ясно то, что с переходом на латиницу наше юное поколение окажется оторванным от истории предков, духовного разума и рассудительности, зафиксированных в напечатанных кириллицей изданиях. На нашей памяти то, что достаточно многие из ученых, деятелей культуры и искусства из Узбекистана и Азербайджана, уже перешедших на латиницу, выражали свои сожаления насчет глубины этой проблемы. Например, в Узбекистане выходившие на кириллице с тиражом в миллион, либо 300, 200, 100 тысяч экземпляров газеты упали до тиража в 5 тысяч, 3 тысячи, даже до 1 тысячи экземпляров. Хотя этот век есть компьютерный век, но чтобы перевести на латинский алфавит хотя бы 20, даже 10% изданных книг необходимы миллиардные финансовые средства».