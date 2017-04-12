Москва, 12 апреля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят вопросы по Сирии и КНДР. Об этом, как передает RT, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Все вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, будут обсуждаться на предстоящих переговорах», — сказал Рябков.

При этом дипломат добавил, что властям России не до конца понятно, что подразумевает администрация США, когда на различных уровнях упоминаются «то зоны безопасности, то зоны стабильности».

По его словам, Лавров также намерен поднять на переговорах с Тиллерсоном вопрос о планах Вашингтона в отношении КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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