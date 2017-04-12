Москва, 12 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий оплачивать общедомовые нужды по показаниям счетчиков общего потребления, а не по утвержденным в регионе нормативам, «очень назревший и необходимый». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявил первый замглавы фракции («Единая Россия») Андрей Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Сейчас все граждане установили у себя счетчики, и могут платить по результатам счетчиков, по фактически использованным мощностям, а вот по общедомовым нуждам оплата производится по утвержденным нормативам, даже если в доме установлены счетчики общего потребления, говорит Исаев.

«Этот законопроект разрешает общему собранию жильцов принимать решение о переходе на оплату по данным счетчиков, что, во-первых, будет способствовать дальнейшему развитию этой отрасли, позволит нам избежать ситуации, когда управляющие компании через общедомовые нужды перекладывают свои собственные проблемы на потребителя услуг», — отметил он.

Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении на пленарном заседании 12 апреля.