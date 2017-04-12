Вильнюс, 12 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует серию материалов о простой, бытовой жизни населения Литвы. Поднятые темы ни в коем случае не являются запретными в самой стране, как это может показаться из-за названия нашей серии. Но все они постыдно умалчиваются в литовских СМИ, не являются главными в речах властей и политиков, но всегда самые обсуждаемые на обычных кухнях и среди обычных жителей. Мы не стремимся давать оценок, и тем более — пытаться разобраться в причинах тех или иных событий. Мы просто зафиксируем факты.

Nicolas Raymond Литва

Факт: Средняя зарплата жителей Литвы составляет порядка 800 евро. Минимальная зарплата равна 350 евро. Цены — выше, чем в более благополучной по всем показателям европейского статистического агентства Евростат Польше. В Польше уровень жизни выше, есть своя национальная валюта (злотый), а цены — ниже, чем в Литве.

Реальность: Социальная отчуждённость в Литве по официальным данным Еврокомиссии самая большая в ЕС. Упомянутая средняя зарплата в 800 евро — это средняя температура по палате. Средний класс отсутствует как понятие. Есть очень богатые, и есть очень бедные, которым минимум собирают пожертвования чтобы просто поесть. И если относительно крупные по масштабам страны города — Вильнюс, Каунас, Клайпеда — в меньшей степени Шяуляй и Паневежис, ещё как-то сводят концы с концами, то другие попросту исчезают. Литву из-за масштабов эмиграции уже сравнивают с пустыней Сахарой.

Как при этом живёт население? После перехода с национальной валюты лита на евро? В народе говорят, что цены поменялись за два с половиной года один к одному. Сколько раньше стоило в литах, сегодня в цифрах стоит столько же, но в евро. То есть рост в три с половиной раза? Это на самом деле не так, такого драматического роста нет. Но насколько он значительный? Даже если не сравнивать чеки из магазинов три года назад с сегодняшними, то можно их сравнить с соседней Польшей.

Про продукты, кажется, только ленивый не высказывался. В два, три, ещё больше раз в Литве сегодня дороже? Но давайте фактами. Лекарства.

Факт: Coldrex MaxGrip, 24 таблетки. Стоимость в Сувалках, на границе с Литвой — 15,49 злотых или 3,55 евро. В Литве — 7,06 евро. Gripex 24 таблетки в обычной аптеке в Сувалках — 11,49 злотых или 2,64 евро. В Литве в аптеках — 7,88 евро. Вам кажется, что разница в два раза выше? Увы. Есть даже в три: гомеопатическая ISLA в Польше 4,24 евро, а в Литве — 5,22 евро. Совсем чуть больше? Только в Польше в аптеках в два раза больше таблеток в пачке.

С продуктами всё ещё более жёстче. Жители страны, которым обещали уровень жизни, как в благополучных странах ЕС, к 13 году в Евросоюзе, Литва в него вступила в 2004 году, цены говорят сами за себя. При минимальной зарплате за лекарство население платит максимум. Отчего при этом эмиграция из страны бьёт рекорды, думается, говорить не приходится.