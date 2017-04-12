Краснодар, 12 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Первые захоронения на новом кладбище в Краснодаре начнутся уже в июне 2017 года. Об этом в ходе выездного совещания по вопросу введения в эксплуатацию нового погоста в районе хутора Новый заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 12 апреля.

Krd.ru Кладбище

Процедура сдачи в эксплуатацию кладбища запланирована на май. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству и наведению порядка, завершается внутренняя отделка административных зданий. Здесь трудятся около 70 человек, задействовано 17 единиц техники. На первых предназначенных для захоронения участках уже установлены опоры освещения, заасфальтирована часть дороги и пешеходного тротуара, оборудованы площадки для прощания с усопшими. В будущем планируется осветить всю территорию погоста.

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Также завершается устройство щебеночных дорог внутри кварталов захоронений, уже обустроены питьевой и противопожарный водопроводы, канализация и ливневки, смонтированы ливневые очистные сооружения и канализационно-насосные станции.

Первая очередь кладбища площадью около 12 га рассчитана на 5−7 лет захоронений. Общая же территория Нового кладбища, обустроенного вблизи хутора Новый на бывших землях учхоза «Кубань», составит порядка 300 га. Работы на нем начались в марте 2015 года, их ведет ООО «Экспо-Строй».

Krd.ru Строительство нового погоста в Краснодаре

Как отметил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко, новое кладбище будет сделано по новым стандартам, для этого разработаны отдельные правила.

«Так, на Новом кладбище будет запрещена установка оград, навесов и столов. Определена предельная — 1,5 метра — высота надгробий. Посадка деревьев и кустарников не приветствуется, но нормативными актами не запрещена», — добавил Онищенко.

Также на территории предусмотрена и организация так называемых «семейных захоронений», площадь которых, в соответствии с правилами, не может превышать 25 кв. м. Также предусмотрены участки для почетных захоронений, места для захоронений представителей различных конфессий.

Коснулись в ходе выездного совещания и вопроса об организации подъездных маршрутов к кладбищу. По словам Максима Онищенко, первое время подъезд транспорта — как личного, так и общественного — будет осуществляться по уже существующей дороге через хутор Копанской. В планах реконструировать в настоящее время закрытую дорогу, связывающую территорию кладбища с улицей Красных Партизан. Соответствующий проект подготовлен департаментом строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости открытия в городе нового погоста речь шла еще весной 2013 года. Уже тогда на главном городском кладбище — Славянском — заканчивались свободные территории для захоронений. Проект планировки нового городского кладбища был утвержден в мае 2013 года. Соответствующее постановление подписал тогдашний глава города Владимир Евланов. Первую очередь погоста планировалось сдать в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Однако работы к этому сроку завершены не были.

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По оценкам специалистов, объект будет рассчитан на 70−80 лет работы. После его сдачи в эксплуатацию содержанием и обслуживанием займется МУП Ритуальных услуг города Краснодара.

В настоящее время на территории столицы Кубани — 17 кладбищ, включая расположенные в пригородных населенных пунктах, шесть из них — действующие.