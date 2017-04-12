Москва, 12 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум.



Nrnews.ru Президент РФ посмотрел «Время первых» вместе с Леоновым и Терешковой

Просмотр нового российского фильма «Время первых», посвященного Дню космонавтики, президент России Владимир Путин посмотрел в Кремле вместе с легендарными Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой, сообщили 12 апреля в пресс-службе президента РФ.

«Накануне Дня космонавтики Владимир Путин вместе с ветеранами-космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой посмотрел новый российский фильм «Время первых», — сообщили в пресс-службе.

Просмотр состоялся накануне, 11 апреля. На него были приглашены российский министр культуры Владимир Мединский, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

В просмотре ленты также приняли участие дочь советского ученого — основоположника космонавтики Сергея Королева Наталия и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена.

Президент поздравил всех присутствующих с наступающим праздником. Он подчеркнул, что страна гордится достижениями в области космонавтики.

«Алексей Леонов рассказал о своем полете, который лег в основу сценария картины», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Время первых» снял режиссер Дмитрий Киселев. В фильме рассказывается о первом выходе человека в открытый космос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Время первых» стал лидером российского проката. За первые выходные он собрал 156,5 млн рублей.