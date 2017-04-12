Пекин, 12 апреля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Корабли 26-й эскадры ВМС НОАК покинули порт приписки и направились к африканскому побережью для того, чтобы сменить действующую в акватории Аденского залива 25-ю эскадру. Китайский флот продолжает обеспечивать безопасность гражданских судов у побережья Сомали.

Took-ranch Корабли флота КНР

В новой операции будут задействованы ракетные фрегаты «Хуанган» и «Янчжоу», а также вспомогательное судно «Гаоюху». Миссия китайских моряков продлится не менее 6 месяцев, в ходе которых офицерам и матросам ВМС НОАК предстоит бороться с сомалийскими пиратами, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщили в командовании ВМС НОАК, помимо участия в международной операции по обеспечению безопасности у берегов Сомали, китайские моряки проведут несколько учений, в ходе которых будут отработаны различные сценарии, в том числе освобождение захваченного пиратами судна.

После прибытия кораблей 26-й эскадры к берегам Сомали, 25-я эскадра направится в Китай. По пути домой китайские моряки посетят несколько стран, в том числе Пакистан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о проведении антипиратских учений силами 25-й эскадры ВМС НОАК в водах Аденского залива у берегов Сомали. В общей сложности в маневрах приняли участие более 4 кораблей ВМС НОАК, а также несколько вертолетов.