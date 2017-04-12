У футбольного клуба «Ростов» сократился список спонсоров
Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум.
У футбольного клуба «Ростов», успешно дебютировавшего в текущем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, сократился список спонсоров. В частности, с сайта команды исчезли генеральные и титульный спонсоры жёлто-синих, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Также по теме: «Ростов» завершил еврокубковое турне: «Где тонко, там и рвётся»
Примечательно, что логотип бывшего генерального спонсора — компании «Группа Агроком», угрожавшей осенью 2016 года расторжением контракта, с недавних пор красуется на форме игроков дружины Курбана Бердыева. А вот титульный спонсор — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — с футболок исчез.
В спонсорах команды остались Новошахтинский завод нефтепродуктов и компания «Омнитрейд», специализирующаяся на продаже моторного топлива.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком» являлся генеральным спонсором футбольного клуба «Ростов» с марта 2016 года. После подписания договора статус официального спонсора в сезоне 2015/16 получили входящие в группу предприятия «Атлантис-Пак» и «ТАВР».
После успешного выступления на международной арене у футбольной дружины с берегов Дона появились мобильные партнеры.
Ранее интернет-издания пестрили информацией о больших долгах. В частности, речь шла о задолженности в сумме 360 млн рублей. Их планируется погасить до конца апреля.
Ранее по теме: После победы над «Баварией» ФК «Ростов» нашел мобильного партнера