Удачный, Якутия, 12 апреля, 2017, 10:03 — ИА Регнум.



ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Газманов

На пять концертов артистов эстрады в Мирнинском районе Якутии алмазодобывающая компания АЛРОСА потратит более 14 млн рублей. Выступать в городе Удачный и посёлке Айхал будут Олег Газманов, Леонид Агутин и Денис Майданов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Поводов для концертов сразу три: 60-летие треста «Якуталмаз», 25-летие АК АЛРОСА и 50-летие города Удачный.

Читайте также: «Алмазные копейки для кучки аборигенов»: сколько АЛРОСА отдаст Якутии?

На выступления Леонида Агутина, который должен будет петь в посёлке Айхал не менее полутора часов, планируют потратить 3,1 млн рублей. Олег Газманов и Денис Майданов дадут по два концерта в Удачном, каждому из них заплатят по 5,5 млн рублей.

Отметим также, что проживание и питание артистов оплатит АЛРОСА. Расходы на перелёт до Удачного будут нести сами исполнители контракта.

Интересно, что АЛРОСА также объявила закупку ценой 3 млн рублей на оказание услуг по организации деловых поездок президента компании Сергея Иванова. Деньги получит акционерное общество «Городской центр бронирования и туризма», которое будет бронировать для руководителя компании билеты, содействовать в получении виз, организовывать перевозки всеми видами транспорта, в том числе чартерные авиационные. Также в обязанности компании будет входить предоставление VIP-обслуживания в аэропортах, планирование посещения президентом АЛРОСА выставок, семинаров симпозиумов, ярмарок и других мероприятий, организация для него питания, развлекательной программы и других дополнительных услуг.

Читайте также: АЛРОСА уже начала распродавать непрофильные активы

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бывшего замруководителя Сбербанка Сергея Иванова — младшего новым президентом компании в середине марта 2017 года. В Якутии смена руководства АЛРОСА вызвала опасения.

Напомним, якутская компания АЛРОСА добывает более 29% всех алмазов в мире. Доказанные и вероятные запасы АЛРОСА превышают 650 млн карат — этот объём достаточен для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет.

Якутия: «За назначением Иванова стоят частные интересы. Это возмутительно»