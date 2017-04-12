Советская Гавань, Хабаровский край, 12 апреля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Энтузиасты на севере Хабаровского края, самостоятельно, без инвесторов и госпомощи, развивают экологический туризм, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Устье таежной реки Коппи

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В устье таежной реки Коппи, в Советско-Гаванском районе, среди таежных троп, по которым бродил со своими друзьями, коренными обитателями здешних мест орочами великий русский путешественник Владимир Арсеньев, находится туристическая база «Золотое Устье», о которой знают в разных регионах России и далеко за рубежом.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Турбаза в устье таежной реки Коппи

«Мы разместили наш сайт в интернете, сначала приезжали поклонники экотуризма из нашего региона, потом стали ездить люди из Новосибирска, Кемерово. Приезжают и иностранцы — поляки, американцы, японцы. Даже гость из Испании приезжал и остался очень доволен. Но основные наши клиенты, конечно, местные жители. Турбаза в тайге — отличное место для семейного отдыха, приезжают предприятия, целыми коллективами, да многие сегодня все чаще предпочитают именно такой отдых — рыбалку, экологически чистую еду, свежий воздух», — рассказал хозяин турбазы, предприниматель Эдуард Чуб.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Порыбачить в тайге приезжают издалека

Помимо отдаленной таежной турбазы, есть место для общения с природой и «экологически правильного» отдыха совсем рядом с городом Советская Гавань, что называется — в шаговой доступности. Горожане могут покатать детей на пони, сварить ухи, посидеть у озера с удочкой.

Никакой особой помощи от государства предприниматель-энтузиаст не получал.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Туристы из других регионов РФ и дальнего зарубежья приезжают отдохнуть в советско-гаванскую тайгу

«Есть, конечно, помощь, но она направлена в общем на поддержку предпринимателей. Есть небольшое возмещение расходов по итогам года. Брали так называемый льготный кредит, опять же — для поддержки бизнеса. Ну, как льготный, если честно, то льгота была в том, что его вообще дали. Главная сложность в том, что получить лицензию для туристов, на рыбалку, можно только на горбушу и хариуса. А в реках у нас много и другой рыбы, люди издалека едут. Но почему-то нельзя. Я не беру краснокнижных рыб, обычных. Но — нельзя. Не понимаю, почему», — уточнил предприниматель.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Устье реки Коппи, зима

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Между тем жители побережья Татарского пролива не раз жаловались на то, что многие ни разу за всю жизнь не видели уникальных природных уголков родного края. В частности в свободном порту Ванино ни таежных турбаз, ни туров в уникальное каменное урочище Сизиман, ни на памятник природы — остров Токи, где обитают нерпы нет. Все эти красоты доступны лишь владельцам мощных катеров и моторных лодок.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Весна на побережье Татарского пролива

Официальный туристический портал Хабаровского края предлагает туристам красоты природы в основном вдоль реки Амур — национальные деревни коренных народов, зоосад «Приамурский» в Хабаровске, художественные мастерские в Комсомольске-на-Амуре. Уникальная неповторимая природа побережья Татарского пролива даже не упомянута.

Ольга Демиденко ИА REGNUM След медведя

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино, одаренном уникальной природой, внутренний туризм не развит вообще, хотя власти регулярно упоминают развитие этого направления в своих перспективных планах. Но пока немногочисленные энтузиасты есть лишь по другую сторону Татарского пролива — в Советской Гавани.