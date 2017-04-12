Москва, 12 апреля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Российская валюта активно восстанавливалась в первой половине торгов11 апреля, однако к завершению сессии растерялf заработанное, вернувшись на исходные позиции, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, «рубль пришел в себя после недавних продаж, но в силу сохраняющейся геополитической напряженности пока не в силах вернуться к прежним темпам роста даже в условиях дорожающей нефти. По итогам торгов доллар обосновался на отметке 57 руб., а евро/рубль расположилась в районе 60,50 рубля».

«Западные страны не стали вводить новые санкции против Москвы, и это определенно снизило градус напряженности на отечественном рынке и позволило нашей валюте вернуться к динамике Brent, которая в течение всего дня активно боролась за отметку 56, отстаивая месячные максимумы», — отметил Ковалев.

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«Сегодня, 12 апреля, на старте торгов рубль вполне способен вернуться к росту, особенно на фоне повсеместного давления на доллар США, который пал жертвой демонстрации военной силы Штатов. Однако уверенно протолкнуть USD под отметку 57 руб. российская валюта сможет только в случае конструктивного диалога между Лавровым и Тиллерсоном, а также при сохранении позитивной динамики нефти», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился на 43,44 копейки и составил 56,9552 рубля. Евро подешевел на 44,27 копейки — до 60,3042 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась 43,81 копейки и составила 58,4623 рубля.