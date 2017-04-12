Москва, 12 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Российская валюта относительно стабильна к доллару. Пара отметила локальный минимум в районе уровня 56,76, но часть заработанного растеряла, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, риски усиления геополитической напряженности сохраняются. Во-вторых, цены на нефть все же начали нисходящую коррекцию. Единственное, что пока поддерживает пару — снижение доллара на мировом рынке», — пояснила Рогова.

Читайте также: «Рубль восстановил позиции»

«Однако в ближайшее время серьезный рост рубля вряд ли можно будет увидеть. Пара USD/RUB может консолидироваться в диапазоне 56 — 57,40», — полагает эксперт.

Читайте также: «Смягчение риторики Европы положительно сказалось на рубле»

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился на 43,44 копейки и составил 56,9552 рубля. Евро подешевел на 44,27 копейки — до 60,3042 рубля.