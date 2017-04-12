Москва, 12 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву достичь к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни граждан РФ не менее чем в 76 лет.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Указания даны во исполнение перечня поручений президента от 2 апреля 2017 года, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Достижение продолжительности жизни в 76 лет — один из основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав и Минфин РФ при формировании стратегических разработок приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение».

Также основными целевыми показателями названы снижение младенческой смертности (до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми) увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет и снижение смертности лиц трудоспособного возраста (к 2025 году этот показатель должен составлять 380 на 100 тыс. населения соответствующего возраста).

Кроме того, в поручении говорится о таком целевом показателе, как сокращение времени ожидания врача и увеличение времени на прием врачом пациента, рост численности врачей и врачей, прошедших повышение квалификации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что видит возможности увеличить продолжительность жизни в стране до 76 лет к 2025 году.

За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016-м. У мужчин рост составил 7,7 лет, у женщин — 4,6 года, отметил президент РФ.