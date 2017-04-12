Москва, 12 апреля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ для реализации инвестиционных проектов увеличен уставной капитала ОАО «Российские железные дороги» увеличен на 29,78 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

Средства выделены для реализации следующих инвестиционных проектов:

8,83 млрд рублей — на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

9,91 млрд рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск;

0,09 млрд рублей — на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань;

10,95 млрд рублей — на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Читайте также: Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД почти на 25 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года правительство РФ увеличивало уставный капитал РЖД. на 24,98 млрд рублей для выполнения инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры. Часть средств была предназначена для строительства железной дороги в обход Украины.