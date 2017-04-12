Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. На новом петербургском стадионе «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена») сегодня, 12 апреля, пройдут масштабные учения под эгидой МЧС. Учения состоятся в рамках подготовки к проведению в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в региональном Главке МЧС России.

Трибуны стадиона на Крестовском острове

Как отмечается, в учениях на стадионе будут задействованы около тысячи статистов, сотрудники пожарно-спасательных и аварийных служб Санкт-Петербурга, силовых ведомств, а также служб жизнеобеспечения города.

Сценарий первого этапа учений предполагает, что во время проведения футбольного матча на трибунах «фанатского сектора» возникнут массовые беспорядки, в результате которых вспыхнет пожар, вследствие чего начнется паника и появится множество пострадавших. На втором этапе учений будет отрабатываться эвакуация людей из чаши стадиона.

«Организаторы учений решили максимально усложнить сценарий тренировки, поэтому во время проведения эвакуации прямо в толпе людей «злоумышленники» распылят неизвестное химическое вещество, таким образом, будут отработаны вопросы гражданской обороны», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Наконец, на третьем этапе учений оперативным службам предстоит отработать тушение пожара, возникшего, по легенде, в результате несанкционированного применения пиротехники под крышей стадиона. При этом будет проводиться учебное спасение людей с кровли разными способами, в том числе при помощи пожарно-спасательной техники и альпинистского снаряжения. Для отработки тушения пожара на кровле задействуют пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Среди других целей учений — проверка работы контрольно-пропускного режима, отработка мер по пресечению массовых беспорядков, проверка работа автоматической системы пожаротушения и дымоудаления, а также применения робототехнических средств и беспилотной авиации. Учения начнутся в 16:00 12 апреля.

Напомним, 22 апреля на Крестовском острове должен состояться первый матч Российской футбольной Премьер-лиги с учатием «Зенита». А в июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций. Матчи пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.

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Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная.