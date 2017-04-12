Вашингтон, 12 апреля, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Виновником нынешней ситуации в Сирии является Россия, поддержавшая сирийского президента Башара Асада, заявил американский лидер Дональд Трамп, назвав главу САР «животным» в интервью телеканала Fox Business.

«Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, нанесенный Пентагоном ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии был необходим. Более того, атаковать Сирию следовало раньше: это должен был сделать предшественник Трампа — 44-й президент США Барак Обама.

Комментируя ракетный удар, Трамп отметил, что все, что произошло, — плохо как для России, так и для всего мира.

«Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы… прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что это [сделано] животным», — сказал Трамп.

Напомним, 11 апреля Associated Press сообщила, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил Асада с Адольфом Гитлером. Точнее, «Асад даже хуже», поскольку лидер нацистской Германии не использовал химическое оружие против сограждан «таким же способом».

Стоит отметить, что позже Спайсер назвал свое сравнение неуместным. По его словам, это было неосторожное высказывание.