Москва, 12 апреля, 2017, 05:03 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Страны — члены НАТО поддерживают ракетный удар США по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хама, несмотря на отсутствие доказательств применения химического оружия сирийскими войсками и очевидный факт нарушения Вашингтоном международного права.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит», — сказал Путин в интервью телеканалу «Мир 24», которое должно выйти в эфир 12 апреля.

«Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, — отметил он. — И несмотря на это явное нарушение международного права, — все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать».

Российский президент напомнил, что «так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан», а на сегодняшний день эта страна разрушена.

«Кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — подчеркнул Владимир Путин.

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