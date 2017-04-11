Турин, Италия, 11 апреля, 2017, 23:37 — ИА Регнум.

11 апреля на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч ¼ финала Лиги Чемпионов между командами «Ювентус» и «Барселона». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «старой синьоры».

Juventus.com «Ювентус» — «Барселона» 3:0

В дебюте матча аргентинский форвард Пауло Дибала открыл счет точным ударом в дальнюю шестерку после прострела Хуана Квадрадо — 1:0.

Через 15 минут форвард оформил дубль пушечным ударом в ближний угол после поперечной передачи с левого фланга Марио Манджукича — 2:0.

В начале второго тайма итальянский защитник Джорджо Кьеллини довел счет до разгромного ударом головы после подачи боснийского хавбэка Миралема Пьянича с углового флажка — 3:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Барселона»)

Удары 12/10

Удары в створ 8/2

Владение 33%/67%

Фолы 20/17

«Ювентус» одной ногой в полуфинале. Учитывая насыщенный календарь «Барселоны» до ответного матча, шансы «сине-гранатовых» пройти в следующую часть турнира очень мала.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Роберто, Умтити, Ракитич, Матье, Иньеста, Маскерано, Суарес, Месси, Неймар.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Алвес — 28, Суарес — 53, Иньеста — 57, Манджукич — 63, Хедира — 74, Умтити — 90, Лемина — 90.

Голы: Дибала 7 — 1:0, Дибала 22 — 2:0, Кьеллини 55 — 3:0.