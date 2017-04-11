Волгоград, 12 апреля, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Маршрутные такси Волгограда, которые должны прекратить свою деятельность с 15 апреля согласно постановлению городской администрации, возможно, просуществуют и дольше обозначенного срока. Как оказалось, судебное разбирательство по делу об отмене более восьми десятков маршрутов не закончено. Предварительное заседание накануне, 11 апреля, состоялось в Арбитражном суде Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутное такси

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Власти уверены: Новая транспортная схема удовлетворит волгоградцев

На этот раз к служителям Фемиды обратилась администрация города, которая намерена обжаловать предупреждение антимонопольного органа «об отмене п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Волгограде на 2016—2020 годы.

Именно этот пункт документа планирования, утвержденного постановлением от 29 апреля 2016 года, предусматривает отмену 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в областном центре, среди которых есть муниципальные троллейбусы.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области ходатайство городской мэрии о принятии обеспечительных мер удовлетворено. В этой связи действие предупреждения Волгоградского УФАС России приостановлено до рассмотрения заявления администрации Волгограда по существу.

Также 11 апреля судом по ходатайствам перевозчиков-заявителей, интересы которых ущемляются п. 4 документа планирования, они привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

В ближайшее время перевозчики-заявители планируют подать ходатайства о принятии судом обеспечительных мер.

«В случае их удовлетворения судом отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля будет приостановлена», — сообщила заместитель руководителя управления ФАС Ольга Ячменева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении иска компаниям маршрутных такси, которые настаивали на признании незаконным и отмене постановления № 610 администрации Волгограда, предписывающего ликвидацию более восьми десятков маршрутов, а также 14 автобусов. Ранее такое решение уже вынес суд первой инстанции. Его правоту и подтвердил Волгоградский областной суд.

Напомним, предупреждение администрации Волгограда об отмене п. 4 документа планирования регулярных перевозок региональное управление УФАС выдало 10 марта. Специалисты управления пришли к выводу, что реализация документа планирования приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, а это нарушает закон о защите конкуренции.