Москва, 11 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс

Россия не расценивает заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанные им до визита в Москву, в качестве ультиматума, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, как ультиматум это рассматриваться не будет. Слова Тиллерсона являются политической «игрой мускулами» перед началом переговоров.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что подобные действия вполне традиционны для подхода Вашингтона к политическим переговорам.

Напомним, ранее госсекретарь США Тиллерсон предложил России сделать выбор между «хорошими» отношениями с США и поддержкой законного президента Сирии Башара Асада.

Как ранее сообщало, 11 апреля 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.