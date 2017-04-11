Копенгаген, 12 апреля, 2017, 00:02 — ИА Регнум.

С одной стороны, неопределенность Дании по отношению к «Северному потоку — 2», а с другой, желание во что бы то ни стало помешать реализации проекта, связано с желанием Копенгагена следовать в этом вопросе курсу Европейского союза. Однако в самом ЕС нет четкой позиции по поводу газопровода. Об этом сегодня, 11 апреля, в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Дания просто хочет понять, какое вообще у Евросоюза к «Северному потоку — 2» отношение, потому что сама позиция по поводу газопровода меняется постоянно. Если раньше они всячески отвергали реализацию этого проекта, то теперь, по сути, колеблются. В самом Евросоюзе единой позиции нет. Они сначала разрешили разгрузку OPAL на полную мощность. Потом, правда, Польша через суд заблокировала это решение. Но все равно сам факт был. Потом это антимонопольное расследование начиналось как крестовый поход против «Газпрома», а закончилось компромиссным решением, нейтральным для «Газпрома», по сути, пшиком. Дания просто не понимает, куда ветер дует: Еврокомиссия все еще против «Северного потока — 2» или нет», — отмечает эксперт.

По его мнению, Дания, поднимая вопрос относительно «Северного потока — 2», как бы спрашивает у Брюсселя, каким образом к этому проекту относиться. Ведь сама Дания не является очень значимым субъектом политики в данном случае. Поэтому она хочет «колебаться» вместе с линией ЕС, идти исключительно в русле политики Евросоюза. В связи с этим Копенгаген и просит дать ему сигнал, как выстраивать отношение к «Северному потоку — 2».

Самый важный вопрос сейчас заключается в том, какой позиции по российскому газопроводу придерживается Европейская комиссия. Допускает ли ЕК реализацию «Северного потока — 2» или нет. Юшков считает, что европейские чиновники допускают строительство газопровода.

«Потому что там все больше и больше смотрят на Украину, оценивают события, которые там происходят, и понимают, что надо бы все же иметь некий альтернативный вариант поставки российского газа. Уйти от него они не могут. Это довольно большие объемы потребления, как-то его получать нужно», — объясняет ведущий аналитик ФНЭБ.

Он также добавил, что, например, в 2016 году транзитом через Украину прошло 55 млрд кубометров российского газа. Именно на такие мощности и рассчитан «Северный поток — 2», то есть без проблем сможет покрыть поставки голубого топлива из РФ в ЕС, которые еще осуществляются через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что правительство Дании планирует внести поправки в законодательство, на основании которых строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны станет невозможным, потому что в настоящее время законодательная база страны не позволяет запретить строительство газопровода.

Однако сегодня стало известно, что Дания поддерживает стратегию Европейского союза по российскому газопроводу «Северный поток — 2». В датском министерстве энергетики сообщили, что Копенгаген будет поддерживать ЕК в вопросе предложения новых правовых актов Евросоюза по подводным трубопроводам. Дания также будет поддерживать ЕК в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ.