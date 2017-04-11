Хельсинки, 11 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Представители стран Евросоюза и НАТО прибыли сегодня, 11 апреля, в столицу Финляндии Хельсинки, чтобы принять участие в открытии Европейского центра по «противодействию гибридным угрозам». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

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Соглашение о создании центра по борьбе с гибридными угрозами подписали Финляндия, Швеция, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Франция, Германия и США. Как отмечают в финском правительстве, в проекте примут участие 16 стран, включая Финляндию. Кроме того, финские власти приглашают остальные страны-члены ЕС и НАТО подать заявку на членство в центре. Отмечается, что секретариат НАТО активно участвовал в подготовительных мероприятиях центра, однако среди его членов альянс не значится.

Работа центра будет направлена на стратегические коммуникации и исследования, а также на подготовку кадров. В рамках проекта будут проводиться учения для повышения готовности стран ЕС противостоять гибридным угрозам. Центр будет базироваться в Хельсинки, его годовой бюджет на начальной стадии составит около 1,5 млн евро. Около половины суммы покроют членские взносы, остальные средства Финляндия выделит из собственного бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своего мартовского визита в Финляндию вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о возможном присоединении Киева к работе центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки. В сфере противодействия гибридным атаками Украина имеет уникальный опыт, в изучении которого очень заинтересована финская сторона, подчёркивалось в сообщении для прессы, опубликованном на правительственном портале.

Отметим, что ранее Александровский институт Хельсинкского университета сообщил о завершении исследовательского проекта «Россия и гибридная война». В докладе проанализированы военный потенциал РФ внешняя политика и политика обороны и безопасности страны, а также методы ведения Россией «информационной войны».

Напомним, что страны Балтийского региона всё больше внимания уделяют борьбе с гибридными угрозами. Так, утром 11 апреля в Литве состоялись необъявленные заранее учения пограничников и сил МВД Литвы по «отражению гибридных угроз».