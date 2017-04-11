Рим, 11 апреля, 2017, 18:36 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих коллег по G7, почему американцев должен волновать кризис на Украине. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Reuters.

Сообщается, что в ходе саммита G7 на уровне глав внешнеполитических ведомств, Тиллерсон прямо спросил своих коллег, почему «американских налогоплательщиков» должна интересовать ситуация на Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро решил ответить Тиллерсону: «Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищённую, политически и экономически сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части».

Возразил ли Тиллерсон что-нибудь на этот ответ министра иностранных дел Франции, не сообщается.

Сегодня Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Ожидается, что он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.