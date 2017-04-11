Москва, 11 апреля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Россия должна отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада после случаев применения химического оружия и присоединиться к США, чтобы построить мирное будущее для Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, 11 апреля сообщает Reuters.

Kremlin.ru Башар Асад

«Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль», — заявил Тиллерсон. Или сохранить союз с Сирией и Ираном, «который, как мы считаем, не соответствует долгосрочным интересам России», добавил госсекретарь США.

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Напомним, Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Это первый визит Тиллерсона в Россию в качестве государственного секретаря.

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Россию оказать давление на сирийское правительство, чтобы положить конец шестилетней гражданской войне, но отклонили призыв Великобритании ввести новые санкции в отношении Москвы за поддержку Асада.

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Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар в ночь на 7 апреля.