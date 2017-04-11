Вашингтон, 11 апреля, 2017, 17:09 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова самостоятельно разобраться с проблемой Северной Кореи. Об этом глава США написал сегодня, 11 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай поможет, будет здорово. А если нет — решим вопрос без них!» — пишет Трамп.

Также президент США сообщил, что рассказал председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину о выгоде разрешения ядерной проблемы КНДР. Более того, Трамп утверждает, что открыто дал понять Си Цзиньпину, что торговое соглашение между США и Китаем было бы намного более привлекательным для КНР, если бы китайские власти согласились помочь американскому правительству в решении проблемы КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США направили к берегам Северной Кореи боевую эскадру, в состав которой входит атомный авианосец «Карл Винсон». Власти США утверждают, что КНДР провела новые испытания баллистических ракет, в связи с этим Вашингтон хочет продемонстрировать свою военную мощь у берегов Корейского полуострова.