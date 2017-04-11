Ашхабад, 11 апреля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Песня президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Вперед, вперед, только вперед, край родной Туркменистан!» победила в конкурсе и была выбрана гимном пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны пройти в Ашхабаде осенью 2017 года, пишет «Хроника Туркменистана».

En.kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Издание заострило внимание на том, что композиция главы государства была «принята соотечественниками всем сердцем», а о других участниках этого конкурса, объявленного туркменистанскими властями среди работников творческой сферы, «пока ничего не известно».

В свою очередь «Туркменистан сегодня» напомнил, что впервые эта песня прозвучала во время церемонии открытия здания «Turkmenin akoyi» («Белый дом туркмен», концертный зал в виде гигантской юрты — Прим. ИА REGNUM ). Тогда ее исполнил хор из 4 тысяч человек, что было зафиксировано как мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

«Деятели культуры, мастера искусств единодушно подчеркивали, что слова и музыка этого сочинения наиболее точно выражают высокие чувства гордости и счастья, испытываемые миллионами граждан за независимую нейтральную Туркмению», — отмечает госиздание.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 19 декабря 2010 года Олимпийский Совет Азии выбрал столицу Туркмении в качестве места для проведения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны стартовать 17 сентября 2017 года. Туркмения первой среди стран Средней Азии получила право на проведение этого международного спортивного мероприятия.

Отметим также, что помимо сочинения песенных и музыкальных композиций, президент Гурбангулы Бердымухамедов также известен своим писательским талантом — ежегодно из-под его пера выходит в среднем около 8 книг, посвященных вопросам здравоохранения, образования, искусства, водным проблемам и экологии, а также лечебным растениям и чаю, ахалтекинским скакунам и ковроделию.

Последнее из опубликованных творений Бердымухамедова — «Храбрые возвеличивают Родину», повествует о Вооруженных силах этой среднеазиатской страны.