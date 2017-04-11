Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Существующий газон футбольного поля нового стадиона на Крестовском острове «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена») не соответствует требованиям и будет заменен. Это подтвердил 11 апреля в интервью изданию «Фонтанка» генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов.

Испорченный газон стадиона на Крестовском острове

Напомним, 7 апреля ИА REGNUM рассказало о том, что травяной газон футбольного поля был фактически испорчен неправильной инсоляцией с помощью искусственного освещения. В результате многодневного круглосуточного облучения газон был загублен, трава начала подгнивать, и поле в данный момент непригодно для игры в футбол.

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Сегодня Максим Митрофанов признал, что «футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, — оно умерло».

«То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо», — заявил «Фонтанке» гендиректор «Зенита».

О том, что раздвижная крыша стадиона до сих пор не открыта из-за технических проблем, также ранее сообщало ИА REGNUM. По нашим данным, проблемы связаны с отсутствием автоматической синхронизации приводов, приводящих в движение раздвижную часть кровли. По сведениям источников агентства, часть приводов просто вышла из строя, а во время попытки раздвинуть крышу несколько дней назад на поле сыпались элементы металлического крепежа.

Как сообщил сегодня «Фонтанке» Максим Митрофанов, крышу обещают открыть в ближайшее время. «Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти», — констатировал он.

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Что касается пресловутого выдвижного поля, то, как рассказал гендиректор «Зенита», в ближайшие месяцы его «мобильность» всё равно не пригодится.

«Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, Оргкомитет Россия — 2018 строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций», — пояснил Митрофанов.

При этом гендиректор «Зенита» сообщил, что намеченные на ближайшее время матчи клуба на «Санкт-Петербург Арене» все же состоятся, хотя удобнее было бы провести их на стадионе «Петровский». Решение играть на Крестовском вызвано требованиями FIFA к тому, чтобы новый стадион прошел проверку в условиях реальных футбольных матчей. И клуб «Зенит» пошел навстречу организаторам предстоящих международных соревнований.

«Мы не можем не сыграть эти три матча на арене «Санкт-Петербург», так как мы — часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и Оргкомитету», — пояснил Митрофанов.

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Напомним, 22 апреля на Крестовском острове должен состояться первый матч Российской футбольной Премьер-лиги. А в июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций. Матчи пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.

В настоящее время стадион передан в безвозмедное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Предполагается, что в ближайшем будущем арену передадут «Зениту» на условиях концессии.