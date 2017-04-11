Москва, 11 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Обвинения в применении химоружия, звучащие на Западе в адрес властей Сирии, сильно напоминают лживые утверждения руководства США в 2003 году о наличии в Ираке оружия массового поражения, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Ситуация, сложившаяся вокруг сирийского Идлиба, где армия Сирии якобы применила химоружие, кажется президенту России настолько знакомой, что Владимир Путин для описания своего отношения к ней процитировал советских писателей Илью Ильфа и Евгения Петрова.

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали», — сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил, что начавшаяся по такому же сценарию военная кампания против Ирака привела к полному разрушению страны, миллионам погибших и к появлению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, глава российского государства сообщил о подготовке аналогичных провокаций с отравляющими веществами в других районах Сирии, включая столицу Дамаск.

Напомним, не дожидаясь расследования инцидента с отравляющими веществами в сирийской провинции Идлиб, Вашингтон обвинил в химической атаке власти Сирии и нанес удар 59 крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии «Шайрат» в провинции Хомс.

Практически одновременно в этом районе резко активизировались действия незаконных вооруженных формирований, включая боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).