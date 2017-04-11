Москва, 11 апреля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. РФ располагает данными из различных источников о том, что в Сирии готовятся новые провокации, которые планируется использовать для обвинения властей САР в якобы использовании химического оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации — а я по-другому их назвать не могу, — готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», — заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Россия намерена официально обратиться в международный суд в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения, сообщил он.

Вместе с тем, по данным ВС РФ, два объекта по производству и хранению химоружия в Сирии расположены на территории, подконтрольной оппозиции, на подконтрольной сирийским властям территории все такие объекты уничтожены, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля отдал приказ произвести ракетный удар по военной базе Шайрат, находящейся в сирийской провинции Хомс, в качестве ответа на химическую атаку города Хан-Шихун.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Соединенным Штатам следует продолжить нанесение ракетных ударов по Сирии, сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП). «Это важно, США могли бы снова это предпринять», — заявил дипломат после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Италии.