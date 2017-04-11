Копенгаген, 11 апреля, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Дания поддерживает стратегию Европейского союза по российскому газопроводу «Северный поток-2». Речь идет о новых европейских правовых актах. Однако с окончательной правовой позицией в отношении «Северного потока-2» датская сторона еще не определилась. Об этом говорится в сообщинии министерства энергетики Дании.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода

Таким образом, датское правительство заявило о своей поддержке решения Еврокомиссии о предложении новых правовых актов объединения по подводным трубопроводам. Кроме того, Дания будет на одной стороне с ЕК и в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ.

Однако на этом Копенгаген не остановился. Теперь он также планирует предложить собственный законопроект. Согласно условиям этой инициативы, при строительстве подводных трубопроводов в своих территориальных водах европейские чиновники не должны брать во внимание только экономическую и энергетическую выгоду проекта. Дания предлагает на правовом уровне принимать во внимание аспекты внешней политики и безопасности, отмечает «Прайм».

Что касается «Северного потока-2», то пока не понятно, будет ли в отношении этого газопровода применяться действующее законодательство или уже новое. Датское правительство пока не определилось. Зато известно, что Датское энергетическое ведомство будет рассматривать заявление о строительстве «Северного потока-2», поданного 3 апреля, на основании пока еще действующего законодательства.

Напомним, что ранее ЕК получила запрос от правительств Швеции и Дании по поводу правовой оценки проекта строительства российского газопровода. Несмотря на то, что к проекту у европейских чиновников остаются вопросы, законных оснований препятствовать реализации прокладки «Северного потока-2» нет. Дело в том, что в марте 2017 года Еврокомиссия обратилась к немецкому регулятору Bundesnetzagentur (BNetzA) с запросом, в котором просила сообщить ей о законодательстве, которое планируется применять к российскому газопроводу. BNetzA сделал правовую оценку проекта и заключил, что морские части российского газопровода не попадают под действие Третьего энергопакета ЕС, и поэтому не может рассматриваться как внутренняя часть европейского рынка. К тому же, этот принцип уже действует для первого «Северного потока» и для других газопроводов из третьих стран. В этом случае неприменение такого принципа к «Северному потоку-2» могло быть расценено как дискриминация проекта.

Позднее, 10 апреля, стало известно, что правительство Дании планирует внести поправки в законодательство, на основании которых строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны станет невозможным, сообщало ИА REGNUM. Дело в том, что сегодня законодательная база страны не позволяет в настоящее время запретить строительство газопровода.

Так, в Минэнерго страны заявили, что в настоящее время могут остановить проект только по вопросам экологии. Однако Дания не хочет оставаться без права голоса в вопросе, касающегося, как считают в Копенгагене, безопасности и внешней политики страны. Кроме того, отмечалось, что в датском министерстве энергетики весьма недоброжелательно первоначально оценили запрос ЕС на проведение переговоров о с реализации проекта с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что, несмотря на то, что на Европейский союз продолжают оказывать политическое давление ряд стран-членов объединения, в частности, Польша, ЕС все же перестал сопротивляться «Северному потоку-2». Поэтому теперь европейские чиновники принципиальным образом изменили свою позицию по отношению к российскому проекту. Они больше не будут пытаться заблокировать проект, они будут пытаться договориться с Россией о том, как успокоить некоторые европейские государства, считающие газопровод угрозой национальной безопасности. И хотя ЕС изменил свою позиции, но все же не одобряет «Северный поток-2» с точки зрения политики.