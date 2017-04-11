Москва, 11 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран ОДКБ, которая состоится 14 апреля в Бишкеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что 15 апреля исполняется 25-лет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также он анонсировал интервью Путина телерадиокомпании «Мир» 15 апреля.

ОДКБ создан с целью защиты на коллективной основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов, а также укрепление региональной и мировой безопасности.

В состав организации входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

1 января 2017 года в связи с истечением срока полномочий Николая Бордюжи на посту генсека ОДКБ исполнение обязанностей главы организации было возложено на его заместителя генсека Валерия Семерикова, а утверждение нового генсека отложено до весеннего саммита.