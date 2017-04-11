Москва, 11 апреля, 2017, 15:31 — ИА Регнум.



DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Выбор между поддержкой президента Сирии Башара Асада и сотрудничеством с США по вопросу «облегчения страданий сирийского народа» призвал сделать Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает 11 апреля Associated Press.

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль. Или Россия может продолжать оказывать поддержку этой группе, которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочном периоде», — заявил американский представитель.

Стоит отметить, что заявление Тиллерсона сделано в преддверии визита в Россию, запланированного на 11 — 12 апреля.

Напомним, после ракетного удара США по Сирии (7 апреля) в американской прессе появилась информация, что визит госсекретаря США будет нацелен на требование к Москве отказаться от поддержки законной сирийской власти.

Читайте подробнее: СМИ: Тиллерсон летит в Москву, чтобы выдвинуть Путину ультиматум по Сирии

В преддверии визита Тиллерсона МИД РФ заявил, что ожидает от встречи положительных результатов. По мнению российского министерства, есть надежда, что и американская сторона заинтересована в сотрудничестве.

В МИД подчеркнули, что сотрудничество России и США может осуществляться исключительно на равноправной основе.

Читайте также: Тиллерсон о санкциях против России: «Нет причин для отмены»