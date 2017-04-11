В Литве поиграли в сепаратизм и «объявили» о независимости района
Вильнюс, 11 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Границу Литвы в нескольких местах сегодня, 11 апреля, пересекли военные в униформе без отличительных знаков, сообщили ИА REGNUM в МВД Литвы. Разделившись на группы, они двинулись вглубь страны. Таким образом начались необъявленные заранее учения пограничников и сил МВД Литвы по «отражению гибридных угроз».
Согласно легенде тактических учений, подготовленных по приказу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, «специальные силы недружелюбной к Литве страны Удия» (очевидно, намёк на Белоруссию, которую в Литве часто называют Gūdija, то есть Гудия — прим. ИА REGNUM ) нелегально пересекли границу и готовятся занять одну из пограничных застав и Шальчининкский комиссариат полиции. После этого силы Удии были замечены, в пограничной зоне пропадает радиосвязь.
«Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию отреагировали бы службы Литвы. Об учениях заранее было информировано только руководство полиции, Службы охраны госграницы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Общего центра помощи заранее не знали, что это учения», — пояснил Мисюнас.
По его словам, было важно проверить, насколько службы способны сотрудничать друг с другом, обмениваться информацией в случае нарушения связи: «Нужно было практически проверить, когда такая информация дошла бы до министерства, как сотрудники справлялись бы с возникнувшей реальной угрозой».
За учениями наблюдали представители СМИ, которым литовские власти заранее сообщили об учениях — они также выполняли задачу имитационной группы сил Удии: остаться незамеченными, приблизиться к стратегическим объектам и попытаться их занять. Результаты учений будут оценены после отчётов руководителей служб и обсуждения.
«Это были не демонстративные учения, в них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы двигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было вовремя их заметить, сообщить о их движении и адекватно среагировать», — сказал министр Мисюнас.
К слову, диверсанты в итоге заняли полицейский комиссариат Шальчининкай, где объявили о создании «Шальчининкайской народной республики». В настоящий момент, к 13:00 по местному времени (аналогичное с Москвой) готовится «штурм» комиссариата.