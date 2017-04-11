Вильнюс, 11 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Границу Литвы в нескольких местах сегодня, 11 апреля, пересекли военные в униформе без отличительных знаков, сообщили ИА REGNUM в МВД Литвы. Разделившись на группы, они двинулись вглубь страны. Таким образом начались необъявленные заранее учения пограничников и сил МВД Литвы по «отражению гибридных угроз».

Hervé Dez По легенде учений «Столица ШНР», литовский город Шальчининкай

Согласно легенде тактических учений, подготовленных по приказу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, «специальные силы недружелюбной к Литве страны Удия» (очевидно, намёк на Белоруссию, которую в Литве часто называют Gūdija, то есть Гудия — прим. ИА REGNUM ) нелегально пересекли границу и готовятся занять одну из пограничных застав и Шальчининкский комиссариат полиции. После этого силы Удии были замечены, в пограничной зоне пропадает радиосвязь.

«Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию отреагировали бы службы Литвы. Об учениях заранее было информировано только руководство полиции, Службы охраны госграницы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Общего центра помощи заранее не знали, что это учения», — пояснил Мисюнас.

По его словам, было важно проверить, насколько службы способны сотрудничать друг с другом, обмениваться информацией в случае нарушения связи: «Нужно было практически проверить, когда такая информация дошла бы до министерства, как сотрудники справлялись бы с возникнувшей реальной угрозой».

За учениями наблюдали представители СМИ, которым литовские власти заранее сообщили об учениях — они также выполняли задачу имитационной группы сил Удии: остаться незамеченными, приблизиться к стратегическим объектам и попытаться их занять. Результаты учений будут оценены после отчётов руководителей служб и обсуждения.

«Это были не демонстративные учения, в них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы двигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было вовремя их заметить, сообщить о их движении и адекватно среагировать», — сказал министр Мисюнас.

К слову, диверсанты в итоге заняли полицейский комиссариат Шальчининкай, где объявили о создании «Шальчининкайской народной республики». В настоящий момент, к 13:00 по местному времени (аналогичное с Москвой) готовится «штурм» комиссариата.