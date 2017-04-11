Пекин, 11 апреля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Министерством гражданских дел КНР, по состоянию на конец марта 2017 года на территории Китая проживает более 58 млн одиноких граждан. В докладе ведомства отмечается, что более 20 млн из них — молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Goodfreephotos_com Улица в Пекине

Наибольшее количество одиноких граждан КНР проживает в крупных мегаполисах — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. Психологи составили описание типичного одинокого гражданина КНР — им стал 32-летний мужчина, переехавший в крупный город в поисках работы, пишет «Сина синьвэнь».

Специалисты выделяют несколько основных причин одиночества, в том числе высокое психологическое давление, которое сказывается на жителях крупных городов, а также высокая стоимость жизни.

Огромную роль в данном процессе играют социальные сети — многие жители Китая отказываются от реального общения в пользу онлайн-переписки. Более 25% молодых жителей Шанхая отказываются от реальных свиданий, выбирая видеоконференции.

Прогнозы социологов неутешительные: к 2020 году общая численность одиноких жителей Китая превысит отметку в 65 млн человек. По неподтвержденным данным, власти КНР уже прорабатывают ряд мер, стимулирующих граждан к созданию семей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 г. был установлен новый рекорд рождаемости. По мнению китайских чиновников, улучшение показателей рождаемости является прямым результатом отмены демографической политики «одна семья-один ребенок».