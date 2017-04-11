Москва, 11 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не станет вмешиваться в семейные дела лидеров других стран и комментировать отношения в семье Трампа.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Так Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к участию родственников лидеров стран в политике, и, в частности, к возможному влиянию на решение президента США Дональда Трампа ударить по Сирии со стороны его дочери Иванки.

«Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более — в семейные дела лидеров других государств», — сказал Песков, добавив, что Москва всегда признательна за адекватное проявление взаимности в этом вопрос.

Ранее сын Трампа Эрик в интервью газете The Daily Telegraph признал влияние Иванки на решение вопроса об ударе ВС США по сирийской авиабазе. Иванка, узнав о «химической атаке» в Идлибе (Сирия), очень расстроилась.

Она осудила действия сирийского правительства и, пользуясь влиянием, могла сказать об этом Трампу. «В такие моменты мой отец будет действовать», — считает Эрик.

О причастности Иванки Трамп к решению Вашингтона нанести удары по Сирии написали ранее газеты Sunday Times, Independent, The Times. Женщина, узнав о «химатаке», была крайне расстроена гибелью мирных жителей.

Напомним, атака США на авиабазу «Шайрат» произошла 7 апреля. Погибли сирийские военнослужащие и мирные жители, в том числе — дети. Поводом для атаки послужило сообщение о «химической атаке» в Идлибе, которую якобы предприняли ВС Сирии.