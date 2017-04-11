Москва, 11 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Кредит на поддержку белорусского бюджета может быть выделен Минску Россией, сообщил журналистам сегодня, 11 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Силуанов пояснил, что решение принято после встречи президентов двух стран, на которой поднимался вопрос финансового сотрудничества.

«Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сообщил российский министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля на встрече в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность по выделению Минску кредита в размере миллиарда долларов.

По словам белорусского вице-премьера Владимира Семашко, условия, на которых будет выдан кредит и еще двух траншей по $300 млн весьма выгодные — низкие ставки и хорошие сроки.

Напомним, одной из тем переговоров между лидерами двух стран стал нефтегазовый спор. Лукашенко поблагодарил Путина за решение по нефтегазовому вопросу. Как заявлял Путин, в ходе встречи удалось нашли схему, при которой «мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам».