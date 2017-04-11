Тайбэй, 11 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Законодательный юань Тайваня утвердил поправки в местное законодательство, регламентирующее обращение с животными. Согласно принятым поправкам, с 11 апреля на территории Тайваня запрещен забой кошек и собак с целью употребления мяса животных в пищу.

Kristi Bradshaw Кошка на балконе

Под запрет попала торговля иностранными продуктами, содержащими мясо кошек и собак. Кроме того, лица, применяющие насилие к домашним животным, могут быть лишены свободы на срок до двух лет, а также оштрафованы на сумму не менее 200 тыс. новых тайваньских долларов.

Максимальный предусмотренный штраф за жестокое обращение с животными был увеличен до 2 млн новых тайваньских долларов, пишет «Тайвань жибао».

Кроме того, жителям Тайваня запретили выгуливать домашних животных на привязи во время поездок на скутерах и другой мототехнике. Данное ограничение затронет тайваньцев, чаще всего пожилого возраста, которые выгуливают своих собак, двигаясь при этом на мотороллерах. Нарушителям грозит штраф до 15 тыс. новых тайваньских долларов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жительница Оренбургской области похищала собак, после чего поедала мясо животных.