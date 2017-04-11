Вашингтон, 11 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Об этом 11 апреля сообщают черногорские СМИ, а также «Голос Америки». Ранее протокол ратифицировал Сенат США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Теперь протокол осталось ратифицировать Испании и Нидерландам. В последней стране нужно по этому вопросу организовать референдум.

Ранее министры обороны Предраг Бошкович и иностранных дел Черногории Срджан Дарматович заявили о намерении Черногории участвовать в очередном саммите НАТО в мае в качестве полноправных членов альянса.

В прошедшие выходные 8−9 апреля в столице Черногории Подгорице перед зданием парламента прошли немногочисленные протесты противников вступления Черногории в НАТО. Акции прошли мирно, без беспорядков.

Напомним, что Черногория получила приглашение стать членом альянса 1 декабря 2015 года.