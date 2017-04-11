В Параде Победы по Красной площади пройдет военная полиция РФ
Москва, 11 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум.
Впервые на Параде Победы 9 мая по Красной площади пройдет механизированная колонна военной полиции Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны РФ.
В колонну автомашин военной полиции войдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости — «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». Военная полиция была создана в составе ВС РФ 1 декабря 2011 года.
Основными функциями военной полиции является обеспечение законности, правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах РФ.
Также в 2017 году в параде примут участиемногоцелевые истребители Су-30СМ, на них над Красной площадью пролетят пилоты авиагруппы «Русские витязи», ранее летавшие на истребителях Су-27 и Су-27УБ.
Впервые будет представлена новейшая российская арктическая военная техника: широкой общественности покажут самоходные комплексы ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ"и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения.
Кроме того, на параде представят танкиТ-72Б3М самой последней модификации. Маршем по брусчатке впервые пройдут юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.