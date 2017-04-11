Москва, 11 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум.

Впервые на Параде Победы 9 мая по Красной площади пройдет механизированная колонна военной полиции Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Mil.ru Репетиция парада. Бронеавтомобили тигр и Т-34-85

В колонну автомашин военной полиции войдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости — «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». Военная полиция была создана в составе ВС РФ 1 декабря 2011 года.

Основными функциями военной полиции является обеспечение законности, правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах РФ.

Также в 2017 году в параде примут участиемногоцелевые истребители Су-30СМ, на них над Красной площадью пролетят пилоты авиагруппы «Русские витязи», ранее летавшие на истребителях Су-27 и Су-27УБ.

Впервые будет представлена новейшая российская арктическая военная техника: широкой общественности покажут самоходные комплексы ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ"и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения.

Кроме того, на параде представят танкиТ-72Б3М самой последней модификации. Маршем по брусчатке впервые пройдут юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.