Москва, 11 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум.

В Москве на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) планируется построить 5,21 млн кв. метров недвижимости. Об этом сегодня, 11 апреля, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Владимир Югасов ИА REGNUM Бывшая территория Завода имени Лихачёва. Москва

По ее словам, все жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тыс. учеников, детских садов на 1,4 тыс. мест. Население новых жилых районов составит 75,39 тыс. человек, будет создано 66,56 тыс. рабочих мест.

На ЗИЛе появится несколько ключевых культурных и спортивных объектов, некоторые из них уже построены. Откроется музейный центр «Эрмитаж — Москва» — филиал всемирно известного Государственного Эрмитажа.

Кроме того, для обеспечения транспортного обслуживания будет построено 38 км улиц и дорог, в том числе новой трассы, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

Также планируется благоустройство 6,6 км набережных, создание районных парков и скверов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки производственной зоны ЗИЛ был принят весной 2013 года. Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится «город в городе» с доступной транспортной инфраструктурой, рабочими местами и социальными объектами.

Добавим, реорганизация промзоны ЗИЛ даст городу 45 тысяч рабочих мест и квартиры для 30 тысяч москвичей.