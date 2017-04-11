Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 10:37 — ИА Регнум.

Правительство Санкт-Петербурга сегодня, 11 апреля, утвердило корректировку бюджета 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В том числе будет увеличен объем выплат концессионеру Западного скоростного диаметра.

Nch-spb.ru ЗСД

Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, общий объем доходов бюджета Петербурга в 2017 году увеличивается на 0,8% от предыдущего показателя, или на 3,9 млрд рублей. На аналогичную сумму увеличиваются и расходы бюджета. Таким образом, дефицит бюджета-2017 останется на прежнем уровне — 69,8 млрд рублей. Общая сумма доходов составит 487,9 млрд рублей, расходов — 557,7 млрд рублей.

«Прогнозируется сокращение доходов Петербурга по акцизам на нефтепродукты», — сообщил Корабельников. Это связано с тем, что снизился норматив зачисления по этим акцизам в бюджеты регионов, с 88% до 61,7%. Выпадающие доходы будут частично компенсированы увеличением зачисления акцизов на алкогольную продукцию, с 40% до 50%.

Доходы вырастут на 1,2 млрд рублей по налоговым и неналоговый поступлениям, из федерального бюджета в Петербург поступит 2,7 млрд рублей.

Расходы на социальную поддержку граждан вырастут на 2,7 млрд рублей, на обеспечение доступным жильём и ЖКУ — на 1,4 млрд рублей, на развитие здравоохранения — на 1,3 млрд рублей.

При этом адресно-инвестиционная программа (АИП) сокращается на 3,3 млрд рублей, в частности, на 2,6 млрд рублей сократятся расходы комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Корабельников объяснил это отставанием по срокам из-за позднего заключения госконтрактов на некоторых объектах, а также поступлением федеральных трансфертов.

«Справедливости ради надо сказать, что по ряду объектов выполнение работы идёт надлежащими темпами, и мы предусматриваем увеличение финансирования в 2017 году. Речь идёт, прежде всего, о второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена, Финляндской улице, второй очереди продолжения Софийской улицы, первой очереди реконструкции Песочной набережной», — сказал чиновник.

Кроме того, субсидия концессионеру по строительству и эксплуатации Западного скоростного диаметра будет увеличена на 603,5 млн рублей. Это связано с тем, что в прошлом году ЗСД частично работал бесплатно, а в соответствии с соглашением между городом и концессионером, необходимо компенсировать концессионеру недостаток фактической выручки из городского бюджета.

Как известно, концессионер строительства ЗСД рассчитывает на рост потока после ввода всей трассы на 70−100%, что, с учетом доплаты из городского бюджета, позволит окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и за свой счет построить три новых съезда с ЗСД.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря 2016 года, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря. Из-за необходимости согласований по тарифу на проезд до 4 февраля 2017 года проезд по Центральному участку ЗСД был бесплатным.