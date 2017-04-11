Рим, 11 апреля, 2017, 11:02 — ИА Регнум.



PIRO4D Шахматы

«За одну неделю случилось так много событий, которые не случались за десятилетия холодной войны», — пишет итальянский онлайн-журнал Asianews, вспоминая протесты 26 марта в России, теракт в Санкт-Петербурге, химическую атаку в Идлибе, обстрел Сирии со стороны США и теракт в Стокгольме.

Оставляя за рамками все версии, которые привели к вышеуказанным трагическим событиям, и правду о которых, как считает издание, мы, вероятно, никогда не узнаем, для автора статьи остается отчетливым ощущение внезапного «ослабления режима Путина», который «лишь за несколько дней потерял поддержку дома и доверие на международной арене».

Издание сообщает, что в России исчез «крымский эффект», «националистическая поддержка» войны на Украине вызывает все больше недовольства среди населения России из-за кризиса, сложившегося в экономике страны.

«Атака на «Сенную площадь», сцена из романов Достоевского и его «демонов», разрушает миф о сильном человеке, способным задушить террор, на борьбе с которым была с самого начала построена власть Путина. Потеря контроля над доверенным Асадом в Сирии и последующая реакция США демонстрируют несостоятельность российских претензий быть в качестве «третьего полюса» геополитики между Востоком и Западом. На практике все столпы политики Путина рухнули в неизвестность, зачеркнув почти два десятилетия усилий по восстановлению национальной гордости после распада СССР», — отмечает издание.

Реакции российского президента в эти дни кажутся автору статьи довольно «застенчивыми». «Протестующей молодежи президент России лишь намекнул, что не допустит беспорядков и волнений, обвиняя Навального в достижении лишь политических целей. После нападения на его родной город президент отделался лишь случайными словами, без обычных угроз «убить» террористов без пощады, как это было в предыдущих случаях». «Даже по вопросу применения химического оружия в Сирии Путину не удалось добавить ни одного комментария, если не жалкое оправдание и обвинения террористов ИГИЛ (запрещенная террористическая организация в РФ), а затем истерические обвинения американцев в том, что они нападают без доказательств, как будто мы все еще живем в 19-м веке, без компьютеров и спутников для наблюдения за каждым движением человека на земле», — пишет Asianews.

Комментируя атаку американцев на Сирию, издание сообщает, что США всегда характеризовались «обычным грубым, но эффективным поведением и потенциалом реагирования», «которого у Трампа не отнять». Автор высказывает предположение, что, возможно, волнообразные колебания Обамы, предшественника Трампа, заставили забыть всех о том, что США всегда демонстрировали, особенно на международной арене, а именно: желание навязать себя силой оружия и благословение своего предполагаемого морального превосходства, в первую очередь на словах, которыми Трамп проиллюстрировал причины атаки: «Благослови, Бог, Америку и весь мир». «Это почти папская версия лозунга «Америка всегда первая», — комментирует Asianews. Это же заставило аналитиков говорить о «нормализации» Трампа, который, казалось, проявляет незаинтересованность в международных вопросах в рамках политики изоляционизма, а теперь он позволяет занять места в своей администрации «стае ястребов-интервентов», готовых вмешаться в любой мировой конфликт. Вероятно, сюрпризы не заканчиваются Вашингтоном, итальянское издание уверено, что русские будут реагировать с вздохом облегчения, «снова можно обвинить во всем вечных соперников американцев».

Даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по мнению автора, кажется, достигло наиболее экстремального уровня, по крайней мере, в географическом смысле: последние теракты (не считая Египта в воскресенье) случились в самых северных городах, Санкт-Петербурге и Стокгольме. Это как если бы глобальный Юг выступил против северного эксплуататора, достигнув вершины своей мести. «Мы можем только надеяться, что следующий этап не является мировой войной, так как война, похоже, является единственным истинным противоядием терроризма, и его наиболее прямым следствием», — пишет в заключение Asianews.