Астана, 11 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум.

Как следует из официальной статистики, опубликованной «КазАвтоПромом» 11 апреля 2017 года, продажи электромобилей на территории РК в 2016 году выросли по сравнению с прошлым годом.

Neftegaz.ru Электромобиль

Тройка лидеров среди электромобилей выглядит следующим образом:

Tesla — 25 автомобилей;

JAC — 7 автомобилей;

BMW — 2 автомобиля.

Почетное четвертое место занял Нuyndai с одним проданным автомобилем.

Если сравнивать абсолютные цифры продаж автомобилей на электрической тяге, то 2016 год продемонстрировал динамику в три автомобиля по сравнению с 2015 годом. Это 35 и 32 авто соответственно.

Стоит признать, что налоговые льготы не стали стимулом развития рынка электромобилей. Сейчас в Казахстане действует нулевая пошлина на ввоз электромобилей и скидка в 50% на утилизационный сбор на электромобиль старше одного года, это по сравнению с автомобилями на бензине и дизеле.

Из 35 автомобилей на электрической тяге в Алма-Ате были зарегистрированы 25 единиц, в Астане — 8 автомобилей, а два электромобиля встали на учет в Восточно-Казахстанской области, где находится завод «АЗИЯ АВТО», который освоил выпуск электромобилей еще в конце 2014 года. Тогда на мощностях предприятия был выпущен KIASoulEV. Стоит отметить, что выпуск электрического Соула не был стартом промышленного производства, а демонстрировал возможности предприятия.

В июле 2016 года на заводе «СарыаркаАвтопром» в Кустанае была выпущена опытная партия электромобилей JAC.

Добавим, что 10 апреля 2017 года кустанайская площадка начала выпуск автомобилей Шевроле Нива, который вступит в конкурентную борьбу с другим российским внедорожником — Lada 4×4.

Олег Алферов, председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» так прокомментировал ситуацию с низкой популярностью электромобилей в Казахстане:

«Продажи электромобилей в Казахстане по-прежнему исчисляются символическими цифрами. Эта категория транспорта остается предметом роскоши, а среди покупателей моделей Tesla заметную долю занимают участники списка Forbes.

Причины непопулярности электрокаров кроются не только в суровом климате на большей части территории страны и отсутствии инфраструктуры зарядных станций и сервиса. Основным барьером остается ценовой фактор. Сегодня на глобальной карте рынка электромобилей лишь полтора десятка стран. Объединяют их одно — массированные государственные субсидии, гарантированные покупателям. К примеру, в Китае государство дотирует до половины стоимости электромобиля.

Казахстан к числу государств, субсидирующих покупку электротранспорта, не относится. И это совершенно естественно — подобную роскошь могут себе позволить главным образом экономики к наиболее высоким уровнем душевого ВВП — США, страны Северной Европы, Германия и Япония».