Ванино, Хабаровский край, 11 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Известный российский ученый — эколог, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по экологии моря ДВФУ Надежда Христофорова считает неприемлемым и антигуманным нагнетание паники по поводу перевалки угля в дальневосточных портах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Профессор Надежда Христофорова

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Ситуация в портах Хабаровского края с перевалкой угля от требований населения к выполнению углеперевозчиками экологических норм и правил, грозит перейти в фазу «активных боевых действий».

На собрании жителей города Советская Гавань, где обсуждалась еще почти не начавшаяся перевалка угля, звучали ожесточенные выкрики из зала: «Долой!», «Не допустим!» и тому подобные. Активисты из местной экологической группы дают многочисленные интервью, в которых обещают «не допустить в принципе никакой перевалки угля в своем районе». Некоторые уже договорились до того, что потребовали немедленно перевести на газ ультра-современную угольную ТЭЦ, почти достроенную в рамках указа президента РФ «О развитии энергетики Дальнего Востока». В социальных сетях активно создаются группы «Нет углю в Советской Гавани!».

«Все эти разговоры и крики — либо конъюнктурные игры, либо безграмотность», — считает профессор Христофорова.

«Продуваемые насквозь, открытые всем ветрам портовые города Дальнего Востока надежно защищены самой природой от экологической катастрофы. Даже термин такой — «катастрофа» — здесь не применим в принципе. Принцип обычного сквозного проветривания — лучшая гарантия от бед. Куда опаснее продукты горения. Приведу в пример приморский город Уссурийск, где очень много частного сектора с печным отоплением, город расположен так, что его ветер не продувает насквозь. Еще более красноречивый пример — Челябинская область, где работают предприятия металлургии, создававшиеся еще в советское время и не оснащенные, в большинстве своем, современным оборудованием для улавливания продуктов горения. Вот там в воздухе скапливается очень много бензапирена, вещества, образующегося в процессе горения топлива. Бензапирен отнесен к веществам первого класса опасности. Что касается угольной пыли, то она раздражает лишь в виде грязи на подоконниках. И с этим, безусловно, необходимо бороться», — сообщила Надежда Христофорова

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Визитеры с дорогим глянцем

На недавнем отчетном собрании экологической группы в поселке Ванино Хабаровского края появились гости и презентовали яркий, красочный и, судя по всему очень дорогой альбом «Атлас угля», где угольная гордость России Кузбасс был представлен в пылающих кострах и черном цвете и объявлялся едва ли не как «вестник Апокалипсиса». Издан альбом двумя фондами, один из которых находится в Берлине, второй — в Лондоне. Гости издалека пугали немногочисленную, надо заметить, публику, страшными рассказами, грядущими болезнями и природными катаклизмами.

«Все эти «страшилки» — не более, чем конъюнктурные игры. Уголь востребован сегодня на мировом рынке. Уголь нужен Японии, в связи с трагедией на Фукусиме, уголь нужен всем, даже Китаю нужен российский уголь, несмотря на то, что он добывает его больше всех. Соответственно, идет борьба на рынке. Жесткая борьба. США заявили об увеличении добычи. Значит, нужно кого-то потеснить. Почему бы не использовать панические настроения? Между тем, поводов для них нет. Никакой онкологии жителям портовых городов опасаться из-за перевалки угля не стоит. Лучше обратить внимание на продукты, которые продают сегодня в магазинах — все эти неестественно розовые колбасы, копчености и прочее», — считает ученый.

Не менее скептически относится Надежда Христофорова к пугающим сообщениям о донных отложениях угля в акваториях портов, которые, якобы, способные уничтожить все живое.

«Уголь — это органика. Он для моря не является загрязнителем. Сейчас коллеги на Камчатке проводят очень интересные исследования. На полуострове много нерестовых речушек. Так вот, местные ученые выяснили, что именно там, где есть выходы угля, рыбы больше, нерестится она лучше. Поэтому тем, кто пугается при виде крошек угля в мясе краба, например, можно лишь посоветовать не пугаться. Ну, съел краб кусок угля. Уверяю, на его жизнеспособности и качестве мяса это никоим образом не отражается. Равно, как и на рыбе. Вот, когда на дно морское оседает мазут или битум — это очень опасно. И способно действительно убить все живое», — рассказала профессор.

При этом Надежда Христофорова подчеркивает, что борьбу с пылением нужно продолжать.

«Бороться с пылением необходимо. Но грамотно. Первое, что необходимо делать — последовательно, твердо добиваться улучшения технологий перевалки угля. Требовать внедрения современных технологий, причем, как при перевалке, так и при добыче топлива, а также — при его сжигании. И такие технологии сегодня есть и в мире, и в России. Второе — экологам необходимо взять на себя функцию экологического просвещения. Это уже «лекарство» от нагнетания паники. Ведь паника возникает на почве невежества, отсутствия знаний. А уголь Россия будет добывать. И Кузбасс — наша гордость и гарантия энергетической безопасности государства. Газ тоже хорошо. Но, во-первых, газовое топливо для отопления наших северных регионов — дороже. Во-вторых, не будем забывать, газ взрывоопасен. И прецеденты были. Мы не обойдемся без угля. И хорошо, просто замечательно, что он у нас есть. Тот же кокс, который ничем вообще заменить нельзя: тем, кому нужна сталь, тем нужен кокс. Поэтому, необходимо настаивать на современных технологиях, но без паники, слухов и конспирологии, с помощью науки, знаний и передового опыта. И обратить пристальное внимание на стихийные свалки, продукты горения любого топлива, которые, как я уже говорила, представляют куда более серьезную угрозу для экологии», — подытожила ученый.

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Как сообщало ИА REGNUM, в портовых городах ДФО в последнее время активизировались протестные настроения по поводу перевалки угля в портах без применения современных технологий. Результаты деятельности общественных экологических групп дают свои результаты — стивидорные компании приобретают оборудование для пылеподавления, разрабатывают собственные экологические программы.